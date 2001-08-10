Сахалинцы перевели мошенникам более 25 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
4 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило два заявления по факту мошенничества. Так, 61-летней местной жительнице в мессенджере поступил звонок от «сотрудника банка», который попросил женщину ответить на следующий звонок. Затем заявительнице позвонил «сотрудник ФСБ», который обвинил заявительницу в пособничестве террористам и сообщил, что в отношении нее возбуждено уголовное дело и она находится под следствием. Далее, следуя указанием мошенников с целью «декларирования» денежных средств, женщина сняла со своих банковских счетов личные накопления и взяла кредит в одном из банков на сумму 6 132 000 рублей. Затем по указанию неизвестных она установила приложение и перевела на продиктованные ей банковские счета денежные средства в сумме 15 507 000 рублей.
Во втором случае, 68-летняя жительница областного центра в мессенджере обнаружила, что ее добавили в группу, где с целью сохранения заработанной пенсии направили инструкцию для получения кода. После того, как заявительница в чате сообщила код, ей написали, что в отношении нее совершаются мошеннические действия и её аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. Далее женщине стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Звонившие убедили женщину в совершающихся в отношении неё мошеннических действиях и необходимости перевода денежных средств на «безопасный счёт». В связи с чем, действуя согласно указаний звонивших, заявительница через несколько банкоматов осуществила перевод на общую сумму 10 325 431 рублей на продиктованные ей банковские счета.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Ни в коем случае не сообщайте никому данные карт и пароли из смс!!! Они предназначены только для проведений операций лично Вами. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста. Запомните, что представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить Вам, особенно на мессенджер. Будьте бдительны!!!
Обязательно перезванивайте по актуальным, указанным в официальных документах телефонам, номере «горячей линии», в банк сами, так как мошенники активно используют «подмену номера». Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.
Никто из сотрудников силовых ведомств не будет обзванивать население используя мессенджеры, а тем более склонять к как-либо противоправным действиям!
Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо сразу обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
09:00 Сегодня Свыше 86 тысяч заявок принято горячей линией ЖКХ за пять лет работы
10:14 Сегодня Сахалинцы перевели мошенникам более 25 миллионов рублей
12:00 Сегодня Новый сезон программы «Взгляды» дополнится 3D-форматом
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:49 Сегодня Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях
- 16:56 Сегодня «Фасады, крыши и коммуникации»: в Южно-Сахалинске продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
- 16:26 Сегодня В Вахрушеве продолжается строительство очистных сооружений
- 15:47 Сегодня Из тысяч участников – в топ: три блогера из Сахалинской области приглашены на финал проекта «ТопБЛОГ»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?