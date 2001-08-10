Сахалинцы перевели мошенникам более 25 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило два заявления по факту мошенничества. Так, 61-летней местной жительнице в мессенджере поступил звонок от «сотрудника банка», который попросил женщину ответить на следующий звонок. Затем заявительнице позвонил «сотрудник ФСБ», который обвинил заявительницу в пособничестве террористам и сообщил, что в отношении нее возбуждено уголовное дело и она находится под следствием. Далее, следуя указанием мошенников с целью «декларирования» денежных средств, женщина сняла со своих банковских счетов личные накопления и взяла кредит в одном из банков на сумму 6 132 000 рублей. Затем по указанию неизвестных она установила приложение и перевела на продиктованные ей банковские счета денежные средства в сумме 15 507 000 рублей.

Во втором случае, 68-летняя жительница областного центра в мессенджере обнаружила, что ее добавили в группу, где с целью сохранения заработанной пенсии направили инструкцию для получения кода. После того, как заявительница в чате сообщила код, ей написали, что в отношении нее совершаются мошеннические действия и её аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. Далее женщине стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Звонившие убедили женщину в совершающихся в отношении неё мошеннических действиях и необходимости перевода денежных средств на «безопасный счёт». В связи с чем, действуя согласно указаний звонивших, заявительница через несколько банкоматов осуществила перевод на общую сумму 10 325 431 рублей на продиктованные ей банковские счета.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Ни в коем случае не сообщайте никому данные карт и пароли из смс!!! Они предназначены только для проведений операций лично Вами. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста. Запомните, что представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить Вам, особенно на мессенджер. Будьте бдительны!!!

Обязательно перезванивайте по актуальным, указанным в официальных документах телефонам, номере «горячей линии», в банк сами, так как мошенники активно используют «подмену номера». Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.

Никто из сотрудников силовых ведомств не будет обзванивать население используя мессенджеры, а тем более склонять к как-либо противоправным действиям!

Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо сразу обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию