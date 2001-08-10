Полиция изъяла у задержанного на берегу реки Белая браконьера 4 кеты и 14 кг красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина – 2025» сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Долинский» задержали на берегу реки Белая в селе Сокол браконьера – ранее судимого 40-летнего жителя областного центра.При помощи запрещённого орудия лова, сачка, злоумышленник вылавливал рыбу лососевого вида «Кета». Злоумышленник успел добыть из пойманной рыбы более 14 килограммов красной икры. Помимо этого, фигурант решил забрать 4 экземпляра рыбы себе домой. По предварительным данным, ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил 434 тысячи рублей.Полицейские изъяли у гражданина орудие лова, рыбу и заготовленный деликатес.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.