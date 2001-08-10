На Сахалине полиция пресекла сбыт двумя прибывшими из Москвы наркозакладчиками партии метилэфедрона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при проведении оперативных мероприятий уличили двоих жителей Москвы в незаконном обороте запрещённых веществ.

По данным следствия, 28-летний москвич через мессенджер устроился курьером в интернет-магазин, распространяющий наркотики. В преступную схему он вовлёк свою 37-летнюю знакомую.

В конце сентября злоумышленники прибыли в Южно-Сахалинск, где сняли квартиру. Получив от куратора информацию о местонахождении тайника с «синтетикой» в районе села Березняки, они нашли в указанном месте закладку с двумя свёртками с белым порошком, спрятали криминальный товар в рюкзак и направились в жилище, чтобы расфасовать зелье. Однако реализовать свой преступный замысел им не удалось – фигуранты были задержаны полицейскими при выходе из лесного массива.

Экспертиза установила, что в упаковках находился N-метилэфедрон общей массой более 400 граммов.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые водворены в следственный изолятор в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.