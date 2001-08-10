Тихоокеанское
На Сахалине полиция пресекла сбыт двумя прибывшими из Москвы наркозакладчиками партии метилэфедрона
15:51, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при проведении оперативных мероприятий уличили двоих жителей Москвы в незаконном обороте запрещённых веществ.

По данным следствия, 28-летний москвич через мессенджер устроился курьером в интернет-магазин, распространяющий наркотики. В преступную схему он вовлёк свою 37-летнюю знакомую.

В конце сентября злоумышленники прибыли в Южно-Сахалинск, где сняли квартиру. Получив от куратора информацию о местонахождении тайника с «синтетикой» в районе села Березняки, они нашли в указанном месте закладку с двумя свёртками с белым порошком, спрятали криминальный товар в рюкзак и направились в жилище, чтобы расфасовать зелье. Однако реализовать свой преступный замысел им не удалось – фигуранты были задержаны полицейскими при выходе из лесного массива.

Экспертиза установила, что в упаковках находился N-метилэфедрон общей массой более 400 граммов.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые водворены в следственный изолятор в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

