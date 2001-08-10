Тихоокеанское
Нежелание оплачивать кредит обернулось против сахалинки уголовным делом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Долинского района согласно решению Южно-Сахалинского городского суда должна выплатить «Газпромбанку» сумму задолженности более 3 500 000 рублей, а также пени за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом.

          В отношении сахалинки возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу банка, о чем женщина была уведомлена через личный кабинет на едином портале государственных услуг. В течение 5 дней женщина должна была погасить задолженность.

          Но, должница игнорировала решение суда и законные требования судебного пристава-исполнителя, ставя свои интересы выше интересов правосудия  и вместо того, чтобы погашать задолженность, будучи официально трудоустроенной, получая стабильную зарплату, а также имея дополнительный доход от оказания населению услуг массажа, кредиторскую задолженность не погасила. Кроме того, в одном из банков был установлен счет, по которому проходило движение денежных средств, которые были потрачены не на погашение кредита.

          Как итог в отношении должницы возбудили уголовное дело по ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Санкция данной статьи предусматривает штраф в сумме до 200000 рулей либо лишение свободы до 2-х лет.

           В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

