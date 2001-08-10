В области за минувшие сутки зарегистрировано 4 факта дистанционного мошенничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

66-летний местный житель областного центра сообщил о том, что через мессенджер ему позвонила неизвестная ,которая сообщила о выигрыше денежного приза. Чтобы получить приз, мошенница убедила мужчину скачать приложение и, включив демонстрацию экрана, следовать её инструкциям по вводу числовых комбинаций. После завершения разговора заявитель обнаружил списание 15 000 рублей со своей банковской карты.

66-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками «Госуслуг», банка. В дальнейшем мужчина по указанию злоумышленников перевел деньги на «безопасный счёт» в размере 2 310 000 рублей.

51-летняя жительница Анивы перевела мошенникам 30 000 рублей, поверив сообщению в мессенджере от якобы своей однокурсницы. Злоумышленники попросили занять 15 000 рублей, прислав ссылку для перевода. Женщина перевела деньги через личный кабинет банка, после чего мошенники попросила ещё 15 000 рублей. Только после второго перевода заявительница получила сообщение о взломе аккаунта своей знакомой.

35-летний житель Южно-Курильска стал жертвой финансовой пирамиды, потеряв 3 367 500 рублей. Он познакомился в соцсети с девушкой, которая предложила ему участвовать в биржевой торговле. Затем ему позвонил неизвестный, представившийся аналитиком и партнёром девушки, и убедил вложить деньги. В течение месяца потерпевший переводил деньги различными суммами на указанные счета через банковские приложения.

УМВД России по Сахалинской области напоминает правила чтобы избежать попадания в подобные ловушки:

1. Никогда не устанавливайте незнакомые программы и приложения, особенно если вам предлагают сделать это сторонние лица.

2. Проверяйте достоверность звонящих: уточняйте личность собеседника, перезванивая самостоятельно по официальным телефонам организации.

3. Не сообщайте никому коды подтверждения, пароли и реквизиты своей банковской карты даже сотрудникам банка.

4. Если вас попросили перевести деньги другу/социальному контакту, обязательно позвоните этому человеку лично перед переводом.

5. Будьте бдительны при предложениях быстрого обогащения и инвестиций онлайн. Помните, что никто не гарантирует прибыли без риска!

Если же вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и блокируйте банковские счета!