Ногликские полицейские установили подозреваемого в мошенничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть ОМВД России «Ногликский» поступило три заявления от жителей таких городов как Ярославль,Тюмень и Южно-Сахалинск, у которых путем обмана были похищены денежные средства
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Ногликский» при содействии сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 34-летний житель города Ишимбай, Республика Башкортостан.
Как выяснили сотрудники полиции, фигурант приехал на Сахалин на заработки. Во время своей работы он вступил в группу в мессенджере по продаже морепродуктов, в которой состояли также его коллеги. Когда подозреваемый вернулся домой, он решил выставить объявление о продаже икры, которой у него не было. Злоумышленник хотел путем обмана похитить денежные средства у участников данной группы. На данное объявление откликнулись заявители, которые перевели подозреваемому предоплату за заказ. Когда последний получил деньги, он перестал выходить с потерпевшими на связь. В дальнейшем сотрудники полиции отправились в служебную командировку в город Ишимбай, где злоумышленник был задержан. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды.
Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ-мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня 1 миллион рублей на реализацию своего бизнеса: выпускница форума «ОстроVа» стала победительницей конкурса «Создай НАШЕ»
09:00 Сегодня В труднодоступных районах Дальнего Востока в этом году появятся отделения ВТБ
10:23 Сегодня Томаринские партийцы реализуют Народную программу
11:38 Сегодня Житель Южно-Сахалинска обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации
13:38 11 Июня Очередных нелегалов выдворили за пределы острова
15:10 11 Июня В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов
16:40 11 Июня Спеть по-татарски, станцевать по-бурятски и пройти семейный квест можно будет на День России в музее книги Чехова
09:00 11 Июня «Главное, ребята, сердцем не стареть!» - сахалинские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
17:12 22 Мая Только 19% жителей Южно-Сахалинска поддерживают введение налога для неработающих
Выбор редакции
- 14:21 Сегодня ВТБ может улучшить прогноз по годовой прибыли до 500 млрд рублей
- 13:37 Сегодня Ногликские полицейские установили подозреваемого в мошенничестве
- 12:57 Сегодня Сергей Надсадин потребовал в кратчайшие сроки восстановить благоустройство в микрорайонах 13 и 13а
- 11:38 Сегодня Житель Южно-Сахалинска обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?