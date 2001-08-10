Ногликские полицейские установили подозреваемого в мошенничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОМВД России «Ногликский» поступило три заявления от жителей таких городов как Ярославль,Тюмень и Южно-Сахалинск, у которых путем обмана были похищены денежные средства

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Ногликский» при содействии сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 34-летний житель города Ишимбай, Республика Башкортостан.

Как выяснили сотрудники полиции, фигурант приехал на Сахалин на заработки. Во время своей работы он вступил в группу в мессенджере по продаже морепродуктов, в которой состояли также его коллеги. Когда подозреваемый вернулся домой, он решил выставить объявление о продаже икры, которой у него не было. Злоумышленник хотел путем обмана похитить денежные средства у участников данной группы. На данное объявление откликнулись заявители, которые перевели подозреваемому предоплату за заказ. Когда последний получил деньги, он перестал выходить с потерпевшими на связь. В дальнейшем сотрудники полиции отправились в служебную командировку в город Ишимбай, где злоумышленник был задержан. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ-мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.