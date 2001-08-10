Тихоокеанское
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11:38, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации

Житель Южно-Сахалинска обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По версии следствия, обвиняемый с 2016 года, являясь лидером ячейки запрещенного экстремистского движения, несмотря на то, что решением Верховного суда РФ от 17.08.2020 указанное движение признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена, осуществлял противоправную деятельность. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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