Тихоокеанское
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10:40, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Поронайские полицейские установили подозреваемого в совершении угона автотранспорта

Поронайские полицейские установили подозреваемого в совершении угона автотранспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел ОМВД России "Поронайский"  поступило заявление от 37-летней жительницы районного центра о том, что у нее со двора пропал автомобиль иностранного производства.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина 2003 года рождения, подозреваемого в совершении данного преступления.

Выяснилось, что фигурант проживает по соседству с потерпевшей. В ночное время, молодой человек,  зная, что машина открыта,  решил покататься. Он вышел на улицу, открыл машину, завел и поехал кататься. Однако вскоре осознал серьёзность ситуации и покинул автомобиль, скрывшись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

В отношении подозреваемого отобрано обязательство о явке в виде меры пресечения.

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