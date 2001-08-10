Поронайские полицейские установили подозреваемого в совершении угона автотранспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел ОМВД России "Поронайский" поступило заявление от 37-летней жительницы районного центра о том, что у нее со двора пропал автомобиль иностранного производства.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина 2003 года рождения, подозреваемого в совершении данного преступления.

Выяснилось, что фигурант проживает по соседству с потерпевшей. В ночное время, молодой человек, зная, что машина открыта, решил покататься. Он вышел на улицу, открыл машину, завел и поехал кататься. Однако вскоре осознал серьёзность ситуации и покинул автомобиль, скрывшись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

В отношении подозреваемого отобрано обязательство о явке в виде меры пресечения.