Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2025
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В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов
15:10, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов

В Южно-Сахалинске полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже строительных материалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя, у которой было похищено имущество.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 48-летний житель областной столицы.

Как оказалось, в ночное время с 29 на 30 мая фигурант проходя по улице  обратил внимание на помещение рядом, с которым проходит стройка. В этот момент у него возник преступный умысел проникнуть в помещение с целью кражи ценного имущества. Так путём срыва навесного замка он проник в подсобное помещение, откуда похитил строительные инструменты на общую сумму 64 тысячи рублей/

Сотрудники полиции оперативно обнаружили и изъяли часть похищенного имущество и в скором времени вернут законному владелицу.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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