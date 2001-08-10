Очередных нелегалов выдворили за пределы острова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
И вновь судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Сахалинской области осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории Российской Федерации мигрантов. На этот раз домой были отправлены граждане Республики Узбекистан.
Согласно решению суда граждане-нелегалы были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации и получили наказание в виде штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей с административным выдворением за пределы России.
После того, как суд вынес решение, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где они находились до сегодняшнего дня. А сегодня, нарушители миграционного законодательства Российской Федерации под контролем судебных приставов Сахалинской области были препровождены до границы.
Отметим, что с начала 2025 года сотрудниками ведомства было выдворено за пределы Российской Федерации 97 иностранцев-нелегалов, среди которых как мужчины, так и женщины. Работа по выдворению продолжается.
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