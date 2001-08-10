За неделю до праздников: росгвардейцы на Сахалине проверили более 150 мест хранения оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Росгвардии по Сахалинской области проводит мероприятия по контролю оборота оружия. В короткую предпраздничную неделю сотрудники ведомства проверили 156 мест хранения оружия граждан и выявили 11 нарушений. Правонарушителей привлекли к административной ответственности и изъяли травматический пистолет и одно гладкоствольное ружье. Также в ходе проверок были установлены обстоятельства, препятствующие использованию оружия. Два владельца в Корсакове и Холмске своевременно не прошли медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Оба охотника лишились гладкоствольных ружей. Всего росгвардейцы изъяли 6 единиц огнестрельного оружия. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законности.

Для предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 254 заявления от граждан и организаций, рассмотрено – 245.

Владельцам оружия напоминаем. В течение года со дня изъятия оружия, владелец обязан возвратить оружие в своё пользование, либо принять меры по отчуждению (продажа, дарение и т.д.). Для возврата ранее изъятого оружия, необходимо устранить причины нарушений и создать необходимые условия для его безопасного хранения. Если в течение отведенного срока меры собственником не приняты, изъятое оружие обращается в собственность государства и подлежит уничтожению.