Холмские полицейские пресекли деятельность группы лиц, осуществлявшей незаконную добычу водных биологических ресурс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сахалинцев: 37 и 37-лет, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что 4 мая на прибрежье реки Лютога Холмского района были задержаны двое местных жителя, которые незаконно, при помощи запрещённого орудия лова – ставной сети, в нарушение Правил рыболовства, произвели незаконную добычу рыбы-сима, добыв 6 экземпляров.
Ущерб, рассчитанный согласно таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил почти 62 тысячи рублей.
Ставная сеть и рыба изъяты и помещены на ответственное хранение.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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