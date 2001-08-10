На Сахалине полиция нашла 97 схронов с «синтетикой», ранее оборудованных задержанными сбытчиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам УКОН УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что двое жителей Южно-Сахалинска занимаются сбытом наркотических веществ/ Полицейские установили, что 45-летняя женщина и её сожитель 1980 года рождения через мессенджер трудоустроились в качестве курьеров-закладчиков в интернет-магазин теневого сегмента.
По указанию куратора они забрали из тайника оптовую партию запрещённых веществ, расфасовали её на разовые дозы и разложили закладки для розничных покупателей.
Всего на территории Сахалинской области они оборудовали 97 схронов с N-метилэфедроном. Сообщники были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области на месте преступления.
Все сделанные подельниками тайниковые закладки обнаружены, наркотики изъяты.
Кроме того, при личном досмотре у женщины было обнаружено и изъято 0,56 грамма «синтетики». В квартире злоумышленников также было изъято 0,47 грамма аналогичного средства.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по ч. 3 ст. 30 и п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подруга отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Новая глава: как участник СВО Юрий Наумкин вернулся домой
09:37 Сегодня Первая тысяча участников зарегистрирована в пункте приема вторсырья в Южно-Сахалинске
10:23 Сегодня Проверь себя: южносахалинцы активно сдают нормативы ГТО
12:14 Сегодня Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 готовят к работе в зимний период
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
15:12 5 Июня «Планета детства»: сахалинцев приглашают на выставку творческих работ особенных детей
- 17:44 5 Июня В Сахалинской области перед судом предстанет местный житель за контрабанду из Японии 220 литров алкоголя
13:06 Вчера Штрафы за нарушение порядка регистрации домашних животных в Сахалинской области будут введены с 2026 года
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
09:06 19 Мая За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
10:35 23 Мая На Сахалине провели праздничный вечер ко Дню славянской письменности
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?