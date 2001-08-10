На Сахалине полиция нашла 97 схронов с «синтетикой», ранее оборудованных задержанными сбытчиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам УКОН УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что двое жителей Южно-Сахалинска занимаются сбытом наркотических веществ/ Полицейские установили, что 45-летняя женщина и её сожитель 1980 года рождения через мессенджер трудоустроились в качестве курьеров-закладчиков в интернет-магазин теневого сегмента.

По указанию куратора они забрали из тайника оптовую партию запрещённых веществ, расфасовали её на разовые дозы и разложили закладки для розничных покупателей.

Всего на территории Сахалинской области они оборудовали 97 схронов с N-метилэфедроном. Сообщники были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области на месте преступления.

Все сделанные подельниками тайниковые закладки обнаружены, наркотики изъяты.

Кроме того, при личном досмотре у женщины было обнаружено и изъято 0,56 грамма «синтетики». В квартире злоумышленников также было изъято 0,47 грамма аналогичного средства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по ч. 3 ст. 30 и п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подруга отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.