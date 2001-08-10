В Сахалинской области перед судом предстанет местный житель за контрабанду из Японии 220 литров алкоголя.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Сахалинского транспортного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Корсакова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции в крупном размере).

По версии органа расследования, обвиняемый, работая мотористом на морском судне и находясь в феврале текущего года в заграничном рейсе в Японии, приобрел там 220 литров различной алкогольной продукции и незаконно переместил ее через таможенную границу.

Он пронес бутылки с алкоголем на борт и спрятал часть в рефрижераторной установке машинного отделения судна, часть – в танке льяльных вод.

Запрещенный товар стоимостью порядка 220 тыс. рублей был обнаружен и изъят сотрудниками таможни в ходе проведения контрольных мероприятий по прибытии судна в порт Корсаков.

Уголовное дело направлено в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу.

Государственное обвинение будет поддержано Сахалинской транспортной прокуратурой.