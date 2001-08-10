Сахалинские полицейские установили подозреваемую в мошенничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 57-летней местной жительницы, у которой путём обмана были похищены денежные средства.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, ею оказалась 30-летняя жительница Воронежа.
Установлено, что фигурантка создала в социальных сетях группу по продаже женской одежды. Затем подозреваемой написала заявительница, которая решила приобрести вещи. Они обговорили все условия, и потерпевшая перевела около 6 тысяч рублей за заказ. Когда фигурантка получила деньги, она перестала выходить с заявительницей на связь. Оказалось, что подозреваемая специально создала группу по продаже товаров с целью хищения денежных средств у граждан.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданина. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. От незаконных действий подозреваемой пострадали также жители других регионов.
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