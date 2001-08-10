12 единиц огнестрельного оружия изъяли у нарушителей на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники регионального управления Росгвардии продолжают проверки владельцев оружия. За минувшую неделю они проверили 104 места хранения оружия граждан и выявили 7 нарушений. Правонарушителей привлекли к административной ответственности. В большинстве нарушений по-прежнему остается несоблюдение владельцами сроков перерегистрации оружия. За нарушение сроков правоохранители изъяли: в Курильске 3 гладкоствольных ружья, в Южно-Сахалинске ружье и травматический пистолет и в Охе одно охотничье огнестрельное оружие. Кроме того, в ходе проверки сотрудники установили ряд обстоятельств, препятствующих использованию оружия. Трое владельцев из Томари, Углегорска и Курильска не прошли освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний, у них изъяли 4 охотничьих гладкоствольных ружья и одно с нарезным стволом. Еще один травматический пистолет изъяли в Южно-Сахалинске, его владелец не прошел периодическую проверку по изучению правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с ним. Всего за неделю блюстители порядка изъяли 12 единиц огнестрельного оружия. Добровольно сахалинцы сдали 3 охотничьих ружья. Принятые меры направлены на соблюдение законности и обеспечение общественной безопасности.

Неравнодушные граждане продолжают оказывать помощь бойцам специальной военной операции. В поддержку кампании по передаче гражданского оружия в зону СВО сахалинцы передали 9 гладкоствольных длинноствольных ружей и 1600 патронов.

В ведомство в течение недели поступило 196 заявлений о предоставлении государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности, рассмотрели сотрудники - 191.

Владельцам оружия напоминаем о соблюдении сроков регистрации (перерегистрации) оружия и сроков постановки его на учет.