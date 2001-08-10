Тихоокеанское
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10:16, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства акции нефтесервисного холдинга

Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства акции нефтесервисного холдинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

            На принудительном исполнении в ГМУ ФССП России находилось исполнительное производство об обращении в собственность Российской Федерации 100 % долей в уставном капитале нефтесервисного холдинга «Борец».

            Холдинг осуществлял незаконный вывод активов из-под юрисдикции России с установлением иностранного управления.

            В рамках принудительного исполнения в доход государства переданы 100 % долей в уставном капитале нефтесервисного холдинга ООО «Производственная Компания «Борец», а также международной компании ООО «Салтекор Инвестментс», принадлежащих Компании «Борец Холдинг Компани ЛТД».

 

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