На территории Сахалинской области продолжаются мероприятия по противодействию незаконной миграции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях пресечения нарушений миграционного законодательства, выявления и ликвидации каналов и маршрутов незаконной миграции, на территории региона сотрудниками УМВД России по Сахалинской области на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

20.08.2024 года сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму, Управлением уголовного розыска, Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области проведен проверочных мероприятий проведенных в местах общественного питания в ряде торговых центров, расположенных на территории города Южно-Сахалинска.

Проверено по информационным учетам МВД России – 20 иностранных граждан.

По результатам проверочных мероприятий составлено 18 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, из них:

по ч. 1 ст.18.10 (Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента) – 6 протоколов;

по ч.1.1 ст.18.8 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации,– 7 протоколов;

по ч.2 ст.18.17 (Несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности)- 5 протоколов.

Южно-Сахалинским городским судом принято 7 решений об административном выдворении, из них: 1 в форме самостоятельного контролируемого выезда, 6 в форме принудительного перемещения через государственную границу Российской Федерации.