На Сахалине перед судом предстанет гражданин растративший чужое имущество в крупном размере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 42-х летнего местного жителя, который похитил чужое имущество в крупном размере. Как было установлено в ходе расследования в июле 2021 года к фигуранту обратился знакомый, с которым он ранее вместе работал, с просьбой отремонтировать двигатель на принадлежащем его бывшей жене автомобиле иностранного производства стоимостью 500 000 рублей. На что мужчина согласился, так как имел навыки подобного ремесла. Через пару дней потерпевший привез на кранбалке данный автомобиль и поставил его на участок дома, расположенный в одном из СНТ на территории Корсаковского района, где проживал обвиняемый.
Впоследствии у фигуранта возник преступный умысел, направленный на хищение данного автомобиля. В связи с чем, он разместил в одной из групп в мессенджере, информацию о продаже вышеуказанного автомобиля за 65000 рублей. На объявление откликнулось неустановленное лицо, которому злоумышленник сообщил, что автомобиль принадлежит ему и он продает его по запчастям. Покупатель приобрел данный автомобиль с находящимся в нем имуществом (чехлы на сиденья автомобиля и компрессор).
Таким образом, фигурант похитил путем растраты вверенное ему имущество, причинив собственнице автомобиля материальный ущерб в крупном размере в сумме 510000 рублей. Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция нормы данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.
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