Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2024
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13:12, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Росгвардейцы напоминают сахалинцам о соблюдении правил оборота оружия

Росгвардейцы напоминают сахалинцам о соблюдении правил оборота оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В области за минувшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы в ходе мероприятий по контролю оборота оружия выявили пять нарушений, проверив 94 места хранения оружия граждан и организаций. Нарушителей привлекли к административной ответственности и изъяли 9 единиц огнестрельного оружия.

В Углегорске одного из владельцев оружия лишили права на его хранение и ношение. Обстоятельством аннулирования разрешения послужило привлечение сахалинца к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

 Добровольно сахалинцы сдали 6 охотничьих ружей.

За неделю сотрудники ведомства приняли 149 заявлений и оказали 141 государственную услугу в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Владельцам оружия напоминаем, что привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, либо невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, является основанием для аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия.

Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности. ________________________________________

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