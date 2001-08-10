Росгвардейцы напоминают сахалинцам о соблюдении правил оборота оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В области за минувшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы в ходе мероприятий по контролю оборота оружия выявили пять нарушений, проверив 94 места хранения оружия граждан и организаций. Нарушителей привлекли к административной ответственности и изъяли 9 единиц огнестрельного оружия.

В Углегорске одного из владельцев оружия лишили права на его хранение и ношение. Обстоятельством аннулирования разрешения послужило привлечение сахалинца к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Добровольно сахалинцы сдали 6 охотничьих ружей.

За неделю сотрудники ведомства приняли 149 заявлений и оказали 141 государственную услугу в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Владельцам оружия напоминаем, что привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, либо невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, является основанием для аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия.

Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности. ________________________________________