Сахалинцы проявили активную гражданскую позицию и помогли сотрудникам полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 августа 2024 года бдительные жители села Восточное, Макаровского района, обратили внимание на водителя белого универсала, который по внешним признакам и поведению находился в состоянии опьянения, при этом управлял транспортным средством, проезжая по улицам села и создавая аварийные ситуации. Незамедлительно о данном факте было сообщено в Отделение МВД России по Макаровскому городскому округу, для реагирования службы Госавтоинспекции.

В результате сплочённой работы сотрудников Госавтоинспекции и жителей села Восточное, нетрезвому водителю не удалось скрыться, и он был задержан стражами правопорядка, а после отстранён от управления ТС, что позволило предотвратить возможную трагедии и возможно сберечь чьи-то жизнь и здоровье.

Водителем оказался, житель Макаровского района, не имеющий права управления ТС, а также ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции в 2024 году, при управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 1,066 мг/л, что во много раз превышает допустимую норму.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.