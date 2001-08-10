Тихоокеанское
информационное агентство
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17:40, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинки лишились доступа на портал «Госуслуги»

Сахалинки лишились доступа на портал «Госуслуги»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 августа в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 44-летней местной жительницы. Гражданке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником сотовой связи. Он сообщил, что женщине необходимо продлить договор с оператором по предоставлению услуг мобильной связи. Для этого она должна сообщить код из смс-сообщения, что заявительница и сделала. В последствии потерпевшая обнаружила, что произошла блокировка ее аккаунта на портале «Госуслуги». По такой же схеме пострадали еще две сахалинки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, личные данные, пароли, номера карт или любую другую информацию. Всегда перезванивайте в учреждение сами, по телефону горячей линии. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста.

Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.

Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию.

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