Сахалинки лишились доступа на портал «Госуслуги»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 августа в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 44-летней местной жительницы. Гражданке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником сотовой связи. Он сообщил, что женщине необходимо продлить договор с оператором по предоставлению услуг мобильной связи. Для этого она должна сообщить код из смс-сообщения, что заявительница и сделала. В последствии потерпевшая обнаружила, что произошла блокировка ее аккаунта на портале «Госуслуги». По такой же схеме пострадали еще две сахалинки.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Уважаемые граждане! Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, личные данные, пароли, номера карт или любую другую информацию. Всегда перезванивайте в учреждение сами, по телефону горячей линии. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста.
Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.
Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
12:07 14 Августа В аэровокзале «Южно-Сахалинск» оборудовали места для сбора батареек
17:42 15 Августа Грунтовые дороги в Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок
17:09 16 Августа Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде
11:34 16 Августа От идеи до реализации: предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями успеха
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?