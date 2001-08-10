Житель Ноглик предстанет перед судом за то, что обокрал соседку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Ногликский» окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи.

Установлено, что днем, 13 июля, фигурант будучи в состоянии алкогольного опьянения находился в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. В тамбуре он увидел подростковый велосипед и решил похитить его. Убедившись, что никто не может видеть его противоправных действий, злоумышленник спрятал его в подвале этого же дома, после чего отправился в свое жилище.

Украденное имущество он планировал перепродать. Однако, в этот же день ему стало известно, что владелицей велосипеда оказалась его соседка, и что она написала заявление в полицию. При этом, самим сотрудникам полиции фигурант сначала сообщил, что не знает, где находится имущество потерпевшей. Однако в дальнейшем факт хищения ценного имущества был установлен.

Таким образом фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.