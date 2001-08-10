Тихоокеанское
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20 Августа 2024
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11:31, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Житель Ноглик предстанет перед судом за то, что обокрал соседку

Житель Ноглик предстанет перед судом за то, что обокрал соседку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Ногликский» окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи.

Установлено, что днем, 13 июля, фигурант будучи в состоянии алкогольного опьянения находился в подъезде многоквартирного дома, в котором он проживает. В тамбуре он увидел подростковый велосипед и решил похитить его. Убедившись, что никто не может видеть его противоправных действий, злоумышленник спрятал его в подвале этого же дома, после чего отправился в свое жилище.

Украденное имущество он планировал перепродать. Однако, в этот же день ему стало известно, что владелицей велосипеда оказалась его соседка, и что она написала заявление в полицию. При этом, самим сотрудникам полиции фигурант сначала сообщил, что не знает, где находится имущество потерпевшей. Однако в дальнейшем факт хищения ценного имущества был установлен.

Таким образом фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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