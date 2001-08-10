Сахалинцы отдали мошенникам более 10 миллионов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 19-летней жительницы областного центра. В мессенджере девушка увидела объявление о работе и отправила заявку. Ей перезвонили и предложили работу в сфере продаж, на что та согласилась. Для получения заработной платы и бонусов необходимо было оформить дебетовую карту. Далее действуя по инструкции звонившего, якобы для увеличения дохода и товарооборота, заявительница оформила кредиты на своё имя, заняла деньги у друзей и знакомых и перевела денежные средства на продиктованные ей счета. Сумма ущерба составила 1 045 910 рублей.
22-летняя сахалинка хотела по интернет-объявлению купить щенка породы «мальтипу». В ходе общения в мессенджере продавец обязалась отправить собаку через службу доставка из Шахтерска. После заполнения формы, которую ей прислал собеседник, с ее счета произошло списание 38430 рублей. В последующем, техническая поддержка службы доставки попросила повторить платеж, с целью возврата денежных средств, после чего произошло повторное списание денежных средств. Продавец перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила 76860 рублей.
59-летней сахалинке позвонил неизвестный и сообщил, что ей необходимо получить новый страховой медицинский полис и его можно оформить, назвав код из СМС. После передачи данных, потерпевшая не смогла зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Затем с заявительницей связались якобы специалисты технической поддержки и сообщили, что произошла утечка информации и банковские счета женщины под угрозой. Следуя дальнейшим инструкциям, заявительница перевела на указанный ей счет 817000 рублей, 127000 из них - личные сбережения, 440000 кредитные средства, а 250000 одолжили знакомые.
21-летняя сахалинка разместила объявление об аренде квартиры на длительный срок. Ей написала девушка и прислала фотографии сдаваемой квартиры. Она сообщила, что жильцы съедут 15 августа и в этот же день можно будет забрать ключи. Но для подтверждения, что заявительница действительно заедет, попросила перевести залог в сумме 10000 рублей. После перевода денежных средств девушка больше на связь не выходила
Ещё двоим сахалинцам сообщили о необходимости произвести перерасчет трудового стажа, они сообщили пароли из смс и лишились докступа к порталу госуслуг
Ещё четырем сахалинцам сообщили о необходимости произвести перерасчет пенсии, о продлении страхового медицинского полиса и продления договора с сотовой компанией. Все они сообщили пароль из смс и лишились доступа к порталу «Госуслуги».
57-летний житель с. Горнозаводск в начале июля 2024 года увидел рекламу о инвестировании. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил анкетные данные и ответил на вопросы в опроснике. Около полуночи в мессенджере ему поступил звонок от «финансового аналитика», который помогал совершать разного рода финансовые сделки на биржах. Заявитель в последующем совершил несколько переводов. Сумма ущерба составила 7 738 001 рубль.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.
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