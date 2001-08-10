Тихоокеанское
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16:16, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

За нарушения при перевозке и хранении белобрюхой камбалы предприятию из Сахалинской области грозит штраф

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 августа Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора рассмотрено административное дело в отношении АО «Северо-Курильская База Сейнерного Флота» за нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке и хранении более 78 тонн замороженной потрошеной белобрюхой камбалы.

В начале июля 2024 года на территорию ООО «Диомидовский рыбный порт» во Владивостоке трюмной партией была ввезена замороженная потрошеная белобрюхая камбала весом 78,1 тонны.

В рамках государственного ветеринарного контроля государственным инспектором управления Россельхознадзора был произведен осмотр партии, в ходе которого установлено, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Согласно российскому законодательству продукты животноводства должны соответствовать установленным требованиям. На все подконтрольные ветнадзору товары должны оформляться ветеринарные сопроводительные документы, позволяющие в том числе отследить эпизоотическое благополучие территории происхождения товара.

По факту выявленного нарушения Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в отношении АО «Северо-Курильская База Сейнерного Флота» было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Предприятию грозит административный штраф в размере 300 000 рублей.

Отметим, в 2023 году предприятие уже привлекалось территориальным управлением Россельхознадзора к административной ответственности за аналогичное административное правонарушение.

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