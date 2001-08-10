Сахалинки попались на уловки мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 69-летней местной жительницей неизвестные связались через мессенджер и предложили заработать путем вложения в инвестиции. В период с марта по апрель гражданка перевела 580 000 рублей на указанные ей банковские счета. Вывести денежные средства потерпевшая не смогла.
63-летней сахалинке в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы поддержки портала «Госуслуг». Он сообщил, что персональные данные женщины находятся под угрозой и необходимо сообщить код из сообщения, что она и сделала. В дальнейшем ей позвонил неизвестный мужчина, который представился уже сотрудником банка и сообщил, что необходимо спасти свои денежные средства и погасить кредиты, которые мошенники оформили на имя заявительницы. Действуя по инструкции звонившего, потерпевшая перевела на указанные ей банковские счета более 1 миллиона рублей.
60-летней жительнице Долинска позвонил неизвестный, который представился инспектором внутреннего расследования банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредиты на имя заявительницы. Для того чтобы сохранить свои сбережения, заявительнице необходимо перевести деньги на «безопасный счет». В дальнейшем действуя по инструкции звонившего, потерпевшая перевела 95 тысяч рублей на указанные ей банковские счета.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Уважаемые граждане! Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, личные данные, пароли, номера карт или любую другую информацию. Всегда перезванивайте в учреждение сами, по телефону горячей линии. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста.
Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.
Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию.
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