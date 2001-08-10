Сахалинцы, забыв о своем родительском долге, попали под арест
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по городу Южно-Сахалинску № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области (далее - ОСП по г. Южно-Сахалинску № 2) возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с обоих родителей.
Судебный пристав-исполнитель неоднократно пытался «достучаться» до нерадивых мамы и папы, и призвать исполнять свой родительский долг, который в данном случае заключался в выплате алиментов своей дочери. Но горе-родители решили игнорировать предупреждения судебного пристава и продолжить жить в свое удовольствие.
В результате сотрудником ведомства в отношении должников был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», который направлен в суд.
Согласно судебному решению - сахалинцы привлечены к административной ответственности, и каждый из них получил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Если по окончанию срока административного ареста родители не опомнятся и не начнут исполнять свой долг перед ребенком, то им грозит уже уголовная ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает, что согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации: забота о детях, их воспитание - это равное право и обязанность родителей. А в ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации «Имущественные права ребенка» говорится о том, что ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов (в т.ч. пенсий, пособий и т.д.), расходуются на содержание, воспитание и образование ребенка.
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