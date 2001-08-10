В областном центре устанавливаются обстоятельства смерти местной жительницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти женщины в одном из домов в дачном обществе «Заречное» организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения преступления в отношении женщины не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование. Устанавливаются причина и обстоятельства смерти сахалинки, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.