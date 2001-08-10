Тихоокеанское
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10:25, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

ФСБ задержала жителей Сахалина на ловле гидробионтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области пресечена деятельность группы лиц, задействованной в незаконном промысле водных биологических ресурсов в акватории Лагуны Буссе.

В ходе комплексного применения сил и средств Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области задержаны двое жителей Корсаковского района, которые водолазным способом осуществляли добычу трепанга дальневосточного.

Документов, подтверждающих законность добычи водных биологических ресурсов, представлено не было. 269 экземпляров гидробионтов признаны жизнеспособными, выпущены в естественную среду обитания.

На месте задержания обнаружено и изъято водолазное оборудование и снаряжение для добычи трепанга, сообщили ТИА «Острова» представитель спецслужбы.

Проводится разбирательство после которого будет принято процессуальное решение.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена
ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

 

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