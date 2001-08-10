Руководитель предприятия привлекается к уголовной ответственности за налоговое преступление
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческого предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки налогов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года сокрыл средства предприятия, за счет которых должна была быть уплачена недоимка по налогам на сумму порядка 23,9 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб государству возмещен на 23 млн рублей, изъято имущество обвиняемого с целью обеспечения оставшийся суммы долга.
По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 10:02 Сегодня Доставка товаров для маркетплейсов и ее особенности
- 10:03 Сегодня Срочная доставка документов: преимущества услуги от транспортной компании «Байкал Сервис»
09:00 Сегодня Следователи устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка в Углегорске
12:58 Сегодня В СахОУНБ прошли громкие чтения литературы на английском языке
11:12 24 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск готов к осенне-зимнему периоду: в приоритете – безопасность и бесперебойность полётов
17:45 25 Октября С начала года 105 семей южносахалинцев получили ключи от новых квартир по программе переселения
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:59 23 Октября С начала 2023 года на газ перешли 1,4 тысячи домов и 45 предприятий Сахалинской области
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
Выбор редакции
- 17:25 Сегодня Организаторам всероссийского форума «ОстроVа» вручили награды
- 14:36 Сегодня Праздник Луны и Урожая отметили в Сахалинской областной научной библиотеке
- 12:58 Сегодня В СахОУНБ прошли громкие чтения литературы на английском языке
- 10:57 Сегодня Книжная выставка ко Дню народного единства открылась в Сахалинской областной библиотеке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?