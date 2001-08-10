Руководитель предприятия привлекается к уголовной ответственности за налоговое преступление

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческого предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года сокрыл средства предприятия, за счет которых должна была быть уплачена недоимка по налогам на сумму порядка 23,9 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб государству возмещен на 23 млн рублей, изъято имущество обвиняемого с целью обеспечения оставшийся суммы долга.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.