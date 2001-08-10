Иностранного гражданина привлекут к ответственности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области пресечена попытка получения сведений, составляющих государственную тайну.
В 2022 г. иностранный гражданин 1993 г.р. намеревался путем подкупа сотрудника Пограничного управления на регулярной основе получать сведения, составляющие государственную тайну. Секретную информацию о расстановке сил и средств охраны государственной границы, порядке применения, дислокации пограничных сторожевых кораблей (катеров) и др. злоумышленник планировал использовать в целях организации преступной деятельности в сфере незаконной добычи (промысла) морских биологических ресурсов.
Должностное лицо органа безопасности сообщило о совершении противоправных намерений иностранца руководству. При проведении оперативных мероприятий злоумышленник был задержан службой безопасности ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В результате проведенных ПУ ФСБ России по Сахалинской области оперативно-розыскных мероприятий следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области в отношении указанного лица было возбуждено и расследовано уголовное дело. Собранные по делу доказательства признаны судом достаточными для вынесения иностранному гражданину обвинительного приговора в совершении им преступления по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).
Решением Южно-Сахалинского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250000 рублей с выдворением за пределы
Российской Федерации сроком на 70 лет. С учетом срока содержания осужденного под стражей в течение двух месяцев до судебного разбирательства наказание в виде штрафа смягчено. Окончательно иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации на вышеуказанный срок.
Приговор вступил в законную силу.
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