Судебные приставы помогли сахалинцу получить заработную плату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трудовые права работника восстановлены путём меры принудительного взыскания.

Сельскохозяйственное предприятие не в полной мере выполняло обязательства по оплате труда своему работнику, что привело к судебным разбирательствам, а затем и к возбуждению в отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 исполнительного производства о взыскании заработной платы в размере 428 тыс. рублей.

Юридическое лицо было надлежащим образом уведомлено о необходимости исполнения требования судебного решения и последствиях уклонения от уплаты задолженности в виде мер принудительного характера. Однако своевременно должник заработную плату не выплатил.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение предприятия и установил наличие расчётных счетов в кредитных организациях, после чего вынес постановление об обращении взыскания на хранящиеся на них денежные средства. Таким образом, задолженность по заработной плате и исполнительский сбор в размере 30 тысяч рублей были списаны в принудительном порядке. Исполнительский сбор — санкция, которая назначается в случае не выполнения самостоятельно должником требований исполнительного документа в установленный для этого законом 5-дневный срок.