В выходные дни несколько сахалинцев лишилась сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 75-летний житель Анивы. Мужчина сообщил, что ранее ему позвонила неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов из г. Санкт-Петербурга и пояснила, что неизвестный по доверенности хотел снять все деньги (более миллиона рублей) с его банковского счета, но скрылся при попытке задержания. Далее заявителю стали поступать звонки с разных номеров, где неизвестные выспрашивали различную информацию. В итоге, сходив в банк, заявитель убедился в том, что все его сбережения находятся на счетах и прекратил общение с мошенниками.

А вот 54-летняя жительница областного центра лишилась 1 110 000 рублей. 21 июня женщине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что её личный кабинет взломан, и на её имя пытаются оформить кредит. Женщина пошла в банк, где оформила кредит, а наличные средства перевела через банкомат на указанный ей «безопасный» счет.

26-летней сахалинке позвонил лже-представитель банка и сообщил, что на её имя пытались оформить кредит на сумму 873000 рублей. Чтобы сохранить деньги, необходимо перевести их на безопасный счет, что заявительница и сделала.

69-летний житель Поронайского района решил приобрести в интернет-магазине скутер. Связавшись с менеджером, они договорились о сделке. После перевода денег менеджер перестал выходить на связь. Перезвонив на номер телефона, указанный на сайте, заявителю пояснили, что заказ на покупку скутера в их магазин не поступал. Сумма ущерба составила 56500 рублей

60-летней холмчанке сообщили, что на её имя оформлен кредит и для сохранности средств необходимо снять все сбережения и перевести на безопасный счет, после чего в течение трех дней деньги ей вернутся. На протяжении трех дней заявительница через банкоматы переводила денежные средства на продиктованные номера, когда на кредитках закончились деньги, пенсионерка оформила микрозаймы, которые так же перевела на указанные номера. Сумма ущерба составила 552 000 рублей

45-летнему холмчанину по телефону неизвестная сообщила, что в банке произошла утечка информации, и мошенники хотят обнулить счета заявителя. Далее по месенджеру поступил звонок, где на экране высветился логотип банка и звонивший сообщил, что является сотрудником безопасности и совместно с правоохранительными органами вычисляют мошенников, которые пытаются обнулить все счета заявителя. Мужчина установил на телефон требуемое приложение и сообщил пароли, после чего произошло списание не менее 1 000 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.

Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Ни в коем случае не сообщайте никому данные карт и пароли из смс!!! Они предназначены только для проведений операций лично Вами. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста. Запомните, что представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить Вам на «WhatsApp».

Обязательно перезванивайте в банк сами, по указанному на карте номере «горячей линии», так как мошенники активно используют «подмену номера». Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.

Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию.