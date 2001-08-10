В Южно-Сахалинске полицейские изъяли похищенный сотовый телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 37-летней гражданки о том, что неизвестный похитил сотовый телефон, оставленный без присмотра ребенком заявительницы. Сумма ущерба составила почти 13 тысяч рублей. Как выяснилось, сын заявительницы находился на детской площадке во дворе дома и положил на лавочку телефон, чем не преминул воспользоваться злоумышленник, проходивший мимо.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастного к данному преступлению, выяснили личность фигуранта. Им оказался мужчина 1968 года рождения, который поменял сим-карту на свою и использовал телефон в личных целях. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области