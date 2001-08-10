Новые три факта мошенничества зарегистрированы на территории Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился с заявлением 38-летний мужчина. Он сообщил, что в период времени с 28 по 29 июня путем обмана у него похитили 2 500 000 рублей. Потерпевшему поступил звонок якобы из правоохранительных органов, с сообщением что он финансирует зарубежную организацию. Звонивший убедил заявителя перевести все свои денежные средства на «безопасный счет» для сохранности, что мужчина и сделал.

Другого заявителя Охинского района мошенники обманули, представившись сотрудниками государственных услуг. Звонившая сообщила, что неизвестные сняли с его сберегательной книжки 250 000 рублей, но сотрудники спецподразделения погасили это снятие и теперь ему необходимо перевести денежные средства, которые находятся на его сберегательной книжке на «безопасный счет», который ему сообщат. Потерпевший в отделении банка обналичил денежные средства и, следуя инструкциям, перевел 250 000 рублей. Затем по указанию афериста поехал в город Оха, где снял со своей сберегательной книжки 100 000 рублей и аналогичным способом перевел деньги. После всех операций звонившая женщина просила оформить кредит на максимальную сумму и только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Общий ущерб составил 350 000 рублей.

Третьей жертвой мошенников стал житель областного центра, который приобрёл в интернет-магазине кроссовки за 14 590 рублей вместе с доставкой, до настоящего времени заказ не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела.

Уважаемые граждане! Проявляйте осторожность! Помните, что противостоять мошенникам возможно лишь повышенным вниманием и здравомыслием.