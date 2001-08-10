Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2023
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В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемого в грабеже
16:56, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о грабеже обратилась 23-летняя местная жительница.

Девушка сообщила, что неизвестный мужчина ночью 24 июня разбил окно и проник в ее квартиру, откуда похитил сотовый телефон и банковскую карту. Ущерб составил 70 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности гражданина, причастного к данному преступлению, задержали подозреваемого и выяснили обстоятельства случившегося.  

Как оказалось, когда гражданка возвращалась домой, на это обратил внимание ранее неоднократно судимый 59-летний мужчина без определенного места жительства, ночевавший в подъезде.Мужчина решил ночью проникнуть в её квартиру и совершить хищение имущества. Для это он вышел на улицу, забрался на козырек, который находился поблизости с её квартирой на втором этаже, и попытался сломать окно, но у него не получилось. Тогда он, взяв подходящий предмет с земли, вернулся на козырек, разбил окно   и    проник в квартиру.

Потерпевшая проснулась от шума, в это время мужчина увидел её сумку, из которой похитил сотовый телефон и банковскую карту, затем он потребовал открыть входную дверь, чтобы уйти. Девушка не стала оказывать ему сопротивление и выполнила требование, после чего сообщила о произошедшем в полицию.

После этого золоумышленник покинул Южно-Сахалинск и поехал в Долинск, чтобы там сбыть похищенный телефон, а банковскую карту выбросил за ненадобностью. В Долинске в целях маскировки он сменил одежду и вернулся обратно в областной центр.

Несмотря на предпринятые им конспиративные меры, он был задержан сотрудниками уголовного розыска. 

По данному факту Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище. Гражданин задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ – основание задержания подозреваемого.

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