Долинские полицейские установили подозреваемого, который пытался похитить имущество с придомовой территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступила оперативно значимая информация о том, что неизвестный гражданин в Долинске пытается похитить чужой железный контейнер.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили ранее неоднократно судимого 24-летнего местного жителя.

Как в дальнейшем выяснилось, подозреваемый на одной из улиц Долинска заметил железный контейнер и решил его похитить, чтобы потом продать. Для этого он нанял кран-балку и при попытке погрузить чужое имущество в кузов автомобиля, был замечен бдительными местными жителями. В итоге фигурант вернул имущество на место и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.