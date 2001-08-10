Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 июня в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 74-летней местной жительницы, у которой мошенники похитили более 800 000 рублей.

Как выяснилось, женщине поступил звонок от неизвестного, который представился менеджером и предложил подзаработать на колебаниях валюты, на что заявительница согласилась. На ее имя открыли счет и скинули ссылку на приложение, где якобы можно отслеживать свои денежные средства, пополнять, снимать и выводить деньги, также закрепили куратора, который объяснял и давал указания. Когда у заявительницы закончились личные сбережения, по указанию своего куратора он взяла кредит на сумму 400 000 рублей и перевела их на продиктованные номера. В настоящее время приложение не работает и не открывается, а лже-куратор не выходит на связь.

В тот же день на уловку мошенников попался житель села Озерское 1966 года рождения. Якобы для защиты своих сбережений, он по указанию неизвестного скачал приложение, а позднее увидел, что на него оформлен кредит, и списаны денежные средства в общей сумме 145 000 рублей.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 29-летняя жительница города Невельска, которая в поисках работы потеряла 12 000 рублей. С ней связался неизвестный мужчина и предложил работу удаленно по заработку на инвестициях и продаже криптовалюты, затем скинул ссылку, по которой заявительница зарегистрировалась и с полученной инструкцией перевела депозит в сумме 12 000 рублей. Когда женщина передумала работать, то ей пообещали, что деньги будут зачислены обратно, но до настоящего времени деньги назад не поступили, на телефон никто не отвечает.

Жительница города Охи поверила, что в отношении неё происходят мошеннические действия и перевела на «безопасный счет» мошенникам почти 180 000 рублей.

Другой житель Охи по указанию неизвестного, который предложил оказание услуг по выводу денежных средств, находящихся на брокерском счете, установил на свой мобильный телефон приложение, с помощью которого подключил удаленное управление своим мобильным телефоном. В результате чего аферист выполнил безналичный перевод через систему быстрых платежей на свой счет в сумме 148 670 рублей.