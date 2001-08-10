В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В июне текущего года в различных районах Сахалинской области были зафиксированы факты телефонных мошенничеств, совершенных в отношении граждан пожилого возраста. Злоумышленники звонили пенсионерам, сообщали, что их сын (дочь, внук и т.д.) попали в ДТП, и чтобы решить эту проблему с благополучным исходом, срочно требуется крупная сумма. Затем к потерпевшим приезжал некий молодой человек, который забирал у них деньги и вещи, якобы необходимые для родственников. Аналогичные случаи были зарегистрированы в Южно-Сахалинске, Корсакове, Аниве и Холмске.
Проведя анализ происшествий, сотрудники подразделений уголовного розыска указанных районов пришли к выводу, что в хищении денежных средств путем обмана у потерпевших участвовало одно и то же лицо. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в тандеме оперативников УМВД России по городу Южно-Сахалинску, ОМВД России по Корсаковскому, Анивскому и Холмскому городским округам, подозреваемый был установлен. Им оказался житель областного центра 2006 года рождения.
По предварительной версии, юноша в сети Интернет устроился курьером по переправке похищенных обманом денежных средств. Подозреваемый получал от анонимных кураторов адреса потерпевших и забирал у них деньги и вещи. После этого он за вознаграждение в виде 2,5% от полученной суммы, переправлял наличные на указанные ему счета посредством терминалов и банкоматов, а вещи за ненадобностью выкидывал.
В настоящий момент задокументирована причастность фигуранта к четырём преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Так, например, одной из жертв подозреваемого и его кураторов стала жительница Корсакова 1936-го года рождения. Она передала мошенникам 360 тысяч рублей. Суммарный ущерб по уголовным делам составляет свыше 1 миллиона рублей. В настоящий момент устанавливается причастность указанного гражданина к иным противоправным деяниям. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
- 09:04 22 Июня Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
Выбор редакции
- 17:40 Вчера Таранайским школьникам вручили благодарственные письма за патриотизм
- 16:56 Вчера О создании образцового учреждения федерального уровня: Специалисты СахОУНБ делятся опытом с коллегами из регионов
- 09:37 Вчера В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
- 17:13 27 Июня В администрации Южно-Сахалинска продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?