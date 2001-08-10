В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне текущего года в различных районах Сахалинской области были зафиксированы факты телефонных мошенничеств, совершенных в отношении граждан пожилого возраста. Злоумышленники звонили пенсионерам, сообщали, что их сын (дочь, внук и т.д.) попали в ДТП, и чтобы решить эту проблему с благополучным исходом, срочно требуется крупная сумма. Затем к потерпевшим приезжал некий молодой человек, который забирал у них деньги и вещи, якобы необходимые для родственников. Аналогичные случаи были зарегистрированы в Южно-Сахалинске, Корсакове, Аниве и Холмске.

Проведя анализ происшествий, сотрудники подразделений уголовного розыска указанных районов пришли к выводу, что в хищении денежных средств путем обмана у потерпевших участвовало одно и то же лицо. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в тандеме оперативников УМВД России по городу Южно-Сахалинску, ОМВД России по Корсаковскому, Анивскому и Холмскому городским округам, подозреваемый был установлен. Им оказался житель областного центра 2006 года рождения.

По предварительной версии, юноша в сети Интернет устроился курьером по переправке похищенных обманом денежных средств. Подозреваемый получал от анонимных кураторов адреса потерпевших и забирал у них деньги и вещи. После этого он за вознаграждение в виде 2,5% от полученной суммы, переправлял наличные на указанные ему счета посредством терминалов и банкоматов, а вещи за ненадобностью выкидывал.

В настоящий момент задокументирована причастность фигуранта к четырём преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Так, например, одной из жертв подозреваемого и его кураторов стала жительница Корсакова 1936-го года рождения. Она передала мошенникам 360 тысяч рублей. Суммарный ущерб по уголовным делам составляет свыше 1 миллиона рублей. В настоящий момент устанавливается причастность указанного гражданина к иным противоправным деяниям. Ведется следствие.