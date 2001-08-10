Жительница Охи, отдавшая более 2 миллионов рублей мошенникам, снова попалась на уловку аферистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В мае текущего года в ОМВД России по городскому округу «Охинский» обратилась 68-летняя местная жительница, у которой путем обмана было похищено более 2 миллионов рублей. Потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который предложил ей заработать на инвестициях в сети Интернет. Гражданка поверила, оформила кредит на 2,5 миллиона рублей и перевела деньги злоумышленникам.
Спустя месяц, потерпевшая нашла в интернет-мессенджере группу, якобы специализирующуюся на закрытии долгов, и написала туда в расчете на консультацию или помощь. В скором времени с ней связался неизвестный гражданин, представившийся старшим юристом комиссии по арбитражному надзору и аттестации субъектов. Он сообщил, что поможет решить проблему с долгами, а через некоторое время прислал выписку о том, что для потерпевшей изысканы денежные средства в сумме 52 тысяч долларов США. Но чтобы получить их, требуется заплатить 50 тысяч рублей для оплаты услуг программиста. Гражданка поверила и перевела деньги. После этого последовали еще различные предлоги, верив которым заявительница перевела в общей сумме 323 тысячи 20 рублей. Когда же «специалист» позвонил в очередной раз и сообщил, что требуется еще 175 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Ведется следствие.
Уважаемые граждане! Проявляйте осторожность! Не соглашайтесь ни на какие операции через телефонную связь и не переходите на незнакомые ссылки и тем более не вводите свои данные банковских карт! Не совершайте по просьбе незнакомых лиц операции по карте, не сообщайте никому пароли, приходящие посредством смс-сообщений.
Помните, что противостоять мошенникам возможно лишь повышенным вниманием и здравомыслием. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
Выбор редакции
- 17:13 Вчера В администрации Южно-Сахалинска продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям
- 16:30 Вчера Южносахалинцам напомнили, где помогут побороть вредные привычки
- 15:50 Вчера В Южно-Сахалинске назвали победителей конкурса социальных проектов «Мы и наш город»
- 15:12 Вчера «Гений места» СахОУНБ Иван Вершинин собрал более сотни любителей мира «Меча и магии» в районе озера Танкового
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?