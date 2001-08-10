Жительница Охи, отдавшая более 2 миллионов рублей мошенникам, снова попалась на уловку аферистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мае текущего года в ОМВД России по городскому округу «Охинский» обратилась 68-летняя местная жительница, у которой путем обмана было похищено более 2 миллионов рублей. Потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который предложил ей заработать на инвестициях в сети Интернет. Гражданка поверила, оформила кредит на 2,5 миллиона рублей и перевела деньги злоумышленникам.

Спустя месяц, потерпевшая нашла в интернет-мессенджере группу, якобы специализирующуюся на закрытии долгов, и написала туда в расчете на консультацию или помощь. В скором времени с ней связался неизвестный гражданин, представившийся старшим юристом комиссии по арбитражному надзору и аттестации субъектов. Он сообщил, что поможет решить проблему с долгами, а через некоторое время прислал выписку о том, что для потерпевшей изысканы денежные средства в сумме 52 тысяч долларов США. Но чтобы получить их, требуется заплатить 50 тысяч рублей для оплаты услуг программиста. Гражданка поверила и перевела деньги. После этого последовали еще различные предлоги, верив которым заявительница перевела в общей сумме 323 тысячи 20 рублей. Когда же «специалист» позвонил в очередной раз и сообщил, что требуется еще 175 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Ведется следствие.

Уважаемые граждане! Проявляйте осторожность! Не соглашайтесь ни на какие операции через телефонную связь и не переходите на незнакомые ссылки и тем более не вводите свои данные банковских карт! Не совершайте по просьбе незнакомых лиц операции по карте, не сообщайте никому пароли, приходящие посредством смс-сообщений.

Помните, что противостоять мошенникам возможно лишь повышенным вниманием и здравомыслием. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!