На Сахалине окончено расследование уголовного дела по сбыту не маркированной икры и лососёвых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями следственного отдела ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области по факту хранения и реализации крупной партии рыбопродукции и красной икры без специализированной маркировки и соответствующих документов, совершенные организованной группой.
Установлено, что 54-летний фигурант предложил генеральному директору и учредителю одного из ООО, зарегистрированного на территории Охинского района, сформировать устойчивую организованную группу с целью получения систематического преступного дохода за незаконный сбыт немаркированной продукции, а именно рыбы лососевых пород и красной икры.
Согласно преступной схеме, разработанной фигурантом он осуществлял общую координацию деятельности ООО по приобретению, транспортировке, производству и реализации немаркированной продукции. Директор, обладая техническим ресурсом в виде цеха и оборудования для обработки рыбопродукции, контролировал производственный процесс, руководил работниками предприятия и вел учет готовой продукции, для дальнейшего нелегального сбыта.
В результате проведенного комплекса мероприятий полицейскими было обнаружено и изъято икры лососевой в количестве почти 500 кг. на сумму более 2-х миллионов рублей, а также мороженой рыбы кеты в количестве почти 14 тонн на сумму свыше 3 –х миллионов рублей, а всего на общую сумму 5, 3 миллиона рублей, что является особо крупным размером.
Таким образом, данные граждане, действуя в составе организованной группы совершили преступление, предусмотренное п.п. «А, Б» ч. 4 статьи 171.1 УК РФ-производство, хранение, в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В настоящее время продолжается производство предварительного расследования.
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