Мошенники убедили сахалинку «обнулить свои счета»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летней гражданки о том, что неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 368 000 рублей.

Как выяснилось, позвонил неизвестный, представился сотрудником экономической безопасности, сообщил, что на заявительницу открыт кредит, и необходимо заменить единый лицевой счёт, для этого нужно сотрудничать с сотрудниками банка. Заявительница по указанию неизвестного оформила кредиты в различных банках и перевела на счета денежные средства в сумме 5 368 000 рублей.

24 июня в ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 50-летней гражданки о том, что неустановленное лицо путем обмана похитило принадлежащие заявительнице денежные средства в сумме 548 300 рублей.

23 июня позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка, сообщила, что на имя заявительницы неизвестными оформлен кредит в сумме 300 000 рублей. Для сохранности денег необходимо обнулить свои счета и перевести деньги на продиктованный счет. После перевода заявительницу уговорили оформить кредитные банковские карты в различных банках, после чего обманом убедили перевести денежные средства с кредитных карт на продиктованный счет.

23 июня в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение от 84-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо путем обмана пыталось похитить принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 500 000 рублей.

На стационарный телефон позвонила девушка сказала, что является его дочерью, попала в ДТП, из-за нее пострадали люди, после чего стал разговаривать мужчина, который представился как следователь. Он сказал, что нужны денежные средства в сумме 500 000 рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело. Неизвестный под различными предлогами уговаривал собрать деньги и положить в наволочку, при этом торопил и всячески оказывал психологическое давление. Заявитель понял, что это мошенники и прекратил разговор.

23 июня в ОМВД России по Холмскому городскому поступило сообщение от 82-летней женщины о том, что неустановленное лицо путем обмана пыталось похитить принадлежащие заявительнице денежные средства в сумме 1 400 000 рублей.

На стационарный телефон позвонила девушка, сказала, что она дочь, что нарушила ПДД, и за нее получили травмы другие люди. Требуется операция пострадавшим, потом стал разговаривать мужчина представился следователем и сказал, чтобы не возбуждали дело нужен 1 400 000 рублей. После того, как озвучили сумму, заявительница поняла, что это мошенники.

Заявительница деньги никому не переводила.

24.06.2023 в ОМВД России по Холмскому городскому поступило заявление от 55-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо, путем обмана похитило принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 1 900 000 рублей.

Заявитель на своей электронной почте обнаружил ссылку на инвестиции, перейдя по ссылке, он заполнил заявление, где указал свой номер телефона. Позднее позвонил неизвестный, предложил вложить деньги в инвестиции под 24% еженедельно. Через онлайн приложение, установленное в телефоне, заявитель оформил кредит в банке на сумму 1 900 000 рублей, которые в дальнейшем перевел на счет.

Возбуждены уголовные дела.