Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2023
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Мошенники убедили сахалинку «обнулить свои счета»
10:22, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Бесплатную юридическую помощь окажут сахалинцам в областной научной библиотеке

Бесплатную юридическую помощь окажут сахалинцам в областной научной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проконсультироваться у юристов по вопросам гражданского, трудового и семейного права приглашает всех желающих Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Консультации пройдут 30 июня с 12.00 до 15.00 в электронном читальном зале (3-й этаж СахОУНБ).              

Экспертами выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России» и студенты юридических факультетов сахалинских вузов.                 

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

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