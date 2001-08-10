Охинец ответит в суде за незаконное хранение наркотических средств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Оха, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.
Установлено, что в период с 1 по 30 сентября прошлого года, находясь недалеко от жилого дома в районе улицы Водопьяного, фигурант увидел два произрастающих куста наркотикосодержащего растения рода Конопля.
Гражданин, понимая, что нарушает законодательство в сфере незаконного оборота наркотических средств, решил сорвать эти два куста с целью личного употребления в дальнейшем.
Так, сорвав кусты, он сложил их в металлическую миску и путем упаривания в итоге получил наркотическое средство масло каннабиса (гашишное масло) весом не менее 1,02 грамма, которое смешал с табаком. Таким образом изготовил готовое к употреблению наркотическое средство, а именно смесь табака и масло каннабиса (гашишное масло) весом не менее 5,17 грамма. Затем, стал хранить наркотическое средство при себе, после чего перенес изготовленное им наркотическое средство домой и хранил до 10 мая текущего года, вплоть до обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
10 мая в ходе личного досмотра, а также досмотра вещей, находящихся при нём, изъятия вещей и документов в помещении служебного кабинета ОМВД у фигуранта в спортивной сумке, находящейся при нем, обнаружена и изъята пачка сигарет, внутри которой находился бумажный сверток с веществом растительного происхождения внутри.
Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло) массой 0,32 грамма, весом в смеси табака и наркотического средства масло каннабиса (гашишное масло) составило 1,63 грамма.
Также у обвиняемого дома в морозильной камере холодильника обнаружен и изъят бумажный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения общей массой 0,70 грамма, весом в смеси табака и наркотического средства масло каннабиса (гашишное масло) составило 3,54 грамма.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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