Полицейские Александровск-Сахалинского района по горячим следам раскрыли два угона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июня ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило два заявления об угонах иномарок. В одном случае обратился мужчина 1972 года рождения, сообщив, что с 21 на 22 июня неизвестный, находясь во дворе дома заявителя, угнал внедорожник стоимостью 1 500 000 рублей.
В другом случае 22 июня поступило заявление гражданки 1961 года рождения о том, что с 21 на 22 июня кто-то путём свободного доступа со двора дома по ул. Советской угнал автомобиль. Сумма ущерба составила 500 000 рублей.
Сотрудники полиции в ходе проведения розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и обстоятельства случившегося.
Как выяснилось, ранее неоднократно судимый 17-летний местный житель около двух часов ночи обнаружил незапертый джип с ключами в замке зажигания. Он воспользовался ситуацией и неправомерно завладел авто, на котором поехал за другом, после чего во время поездки они увязли в канаве, где и бросили транспорт. 22 июня в шестом часу утра автомобиль был обнаружен на 3 км автодороги Александровск-Сахалинский – Михайловка.
После первого угона молодой человек проводил друга, а затем прошелся по соседнему двору, где также заприметил незапертую иномарку с ключами в салоне, на которой отправился в пгт. Тымовское к приятелю, где и был задержан сотрудниками полиции. Сам автомобиль обнаружен сотрудниками уголовного розыска в пгт. Тымовское, в лесном массиве, прилегающем к ул. Кировской.
У гражданин взято обязательство о явке. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.
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