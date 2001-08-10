Жители Сахалинской области снова попались на старые схемы мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 69-летнего гражданина о том, что неустановленное лицо, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 2 215 000 рублей.

Заявителю поступил звонок с абонентского номера, мужчина представился сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что со счета заявителя осуществлен перевод 100 000 рублей в качестве финансовой помощи иностранному государству. В связи с чем в его отношении возбуждено уголовное дело. Далее поступил звонок с другого абонентского номера, звонивший представился сотрудником банка, который поинтересовался, имеются ли у заявителя какие-нибудь накопления на банковском счете. Заявитель ответил, что на его счету 4 000 000 рублей. Сотрудник банка сообщил заявителю, что ему необходимо закрыть указанный счет и перевести с данной суммы денежные средства в размере 3 000 000 рублей на безопасный счет. Потерпевший при помощи банкомата осуществлял переводы на указанные ему счета. Впоследствии сотрудники банка, обнаружив подозрительные операции, перевод денежных средств аннулировали, денежные средства «заморозили». Заявитель перевел 2 215 000 рублей из личных накоплений.

22 июня поступило заявление от 60-летней гражданки о том, что 22.06.2023 неустановленное лицо, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 35000 рублей.

22.06.2023 в 01-08 заявителю посредством мессенджера пришло сообщение от коллеги с просьбой занять ей денежные средства в сумме 35000 рублей и переслать деньги на банковскую карту. Заявительница отправила деньги на указанный счет. Утром на работе потерпевшая узнала, что у ее коллеги взломали мессенджер и от ее имени просят деньги.

22 июня поступило заявление от 63-летней женщины о том, что неустановленное лицо, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Заявителю через мессенджер поступил звонок с абонентского номера. Женщина представилась якобы сотрудником банка и сообщила, что с помощью личного кабинета в «Госуслуги» производилась попытка получения сведений о доходах заявителя и были отправлены переводы на суммы 800 000 рублей и 150 000 рублей. Далее лже-сотрудник банка пояснила, что необходимо перевести денежные средства на «новый безопасный счёт». Потерпевшей прислали номер счёта, на который она через приложение банка перевела денежные средства в сумме 150000 рублей.

22 июня поступило заявление от 53-летней гражданки о том, что неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства в сумме 123 000 рублей.

Заявителю поступил звонок с абонентского номера, звонивший представился представителем социальной защиты, который пояснил, что сторонние лица пытаются войти в личный кабинет банка заявительницы. Далее звонок был перенаправлен на девушку сотрудника банка, которая сообщила, что на заявительницу пытаются оформить кредит неизвестные. Чтобы сохранить денежные средства заявителю необходимо перевести сбережения на безопасный счет. Следуя указаниям звонившей, потерпевшая посредством мобильного приложения банка перевела денежные средства в сумме 123000 рублей на указанные счета.

22 июня в ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 73-летней гражданки о том, что неустановленное лицо, путем обмана, похитило денежные средства в сумме 50 000 рублей.

21 июня на телефон заявителя поступил звонок с абонентского номера. Мужчина представился сотрудником прокуратуры и пояснил, что неизвестная женщина при помощи персональных данных пыталась оформить кредит на имя заявителя. С абонентского номера по мессенджеру позвонила женщина, преставилась сотрудником банка г. Москвы, сообщила, что поможет сохранить денежные средства заявительницы. Далее сотрудник банка сказала, какое количество денег хранится на счетах потерпевшей, и при этом назвала правильные суммы, тем самым убедила потерпевшую, что это действительно сотрудник банка. Звонившая убедила заявительницу перевести деньги на безопасные счета. Потерпевшая при помощи банкомата сняла 50000 рублей и перевела несколькими переводами на указанные ей счета.

22 июня в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение от 83-летней гражданки о том, что неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Заявителю на стационарный телефон поступил звонок от неустановленного лица, потерпевшей показалось, что она услышала голос сестры, которая сказала, что лежит в реанимации и из-за неё пострадала девушка, нужны деньги на операцию в сумме 800000 рублей. Заявитель пояснила, что у неё есть только 300000 рублей. Через некоторое время заявительнице позвонил неизвестный, представился следователем, сказал, что сейчас к ней придет гражданин, которому необходимо передать деньги. Во время разговора к потерпевшей пришел неизвестный, которому она передала денежные средства.

22 июня поступило заявление от 88-летней гражданки о том, что неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства в сумме 130 000 рублей.

На стационарный телефон заявителя поступил звонок от неизвестной женщины, которая назвала заявительницу «бабулей» и сказала, что попала в ДТП, и нужны деньги на операцию. Звонившая попросила собрать деньги и вещи и положить все в пакет. Через некоторое время к потерпевшей пришел молодой мужчина, которому она передала пакет.

Возбуждены уголовные дела.