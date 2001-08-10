На Сахалине установлен мужчина, причастный к убийству двух человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 июня в ОМВД России по городскому округу «Долинский» по системе «112» поступило сообщение о том, что на территории городской свалки в вагончике обнаружено тело женщины. Личность погибшей была установлена.
Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов примерно в 10 метрах южнее вагончика, расположенного на ТБО города Долинска, был обнаружен труп мужчины.
Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения на территории городской свалки тел 51-летней женщины и 29-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
Для расследования уголовного дела была создана следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов областного следственного управления, отдела криминалистического сопровождения следствия по Дальневосточному федеральному округу (с дислокацией в г. Хабаровск) ГУК (КЦ) СК России, сотрудников ОМВД по ГО «Долинский» и Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области.
Проведенными по уголовному делу совместными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 50-летний житель г. Долинска.
Гражданин заключен под стражу.
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