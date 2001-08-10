Житель Тымовского района погасил долг, чтобы продать квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости побудило жителя Тымовского района срочно избавиться от долговых обязательств.

Мужчина ненадлежащим образом исполнял условия кредитного договора, что впоследствии привело к возбуждению в отделении судебных приставов по Тымовскому району исполнительного производства о взыскании задолженности по кредитным платежам, о чём гражданин был уведомлен, но своевременно к исполнению судебного решения не приступил.

В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника и установил в его собственности недвижимое имущество и источник дохода. Сотрудник органа принудительного исполнения вынес в обеспечительных целях постановление об ограничении регистрационных действий в отношении квартиры сахалинца, а в целях погашения долга — направил его работодателю постановление об обращении взыскания на заработную плату.

В дальнейшем, у гражданина возникла необходимость в продаже своей квартиры, однако совершить сделку с покупателем не представилось возможным по причине наложенного ограничения.

В связи с этим, тымовчанин в кратчайшие сроки оплатил остаток задолженности в размере 386 тыс. рублей, а также исполнительский сбор в размере 26 тыс. рублей, вынесенный за неуплату задолженности в срок, установленный должнику для добровольного исполнения.