Житель Тымовского района погасил долг, чтобы продать квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости побудило жителя Тымовского района срочно избавиться от долговых обязательств.
Мужчина ненадлежащим образом исполнял условия кредитного договора, что впоследствии привело к возбуждению в отделении судебных приставов по Тымовскому району исполнительного производства о взыскании задолженности по кредитным платежам, о чём гражданин был уведомлен, но своевременно к исполнению судебного решения не приступил.
В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника и установил в его собственности недвижимое имущество и источник дохода. Сотрудник органа принудительного исполнения вынес в обеспечительных целях постановление об ограничении регистрационных действий в отношении квартиры сахалинца, а в целях погашения долга — направил его работодателю постановление об обращении взыскания на заработную плату.
В дальнейшем, у гражданина возникла необходимость в продаже своей квартиры, однако совершить сделку с покупателем не представилось возможным по причине наложенного ограничения.
В связи с этим, тымовчанин в кратчайшие сроки оплатил остаток задолженности в размере 386 тыс. рублей, а также исполнительский сбор в размере 26 тыс. рублей, вынесенный за неуплату задолженности в срок, установленный должнику для добровольного исполнения.
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