На реке Мануй задержаны три браконьера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе на реке Мануй задержаны 3 гражданина РФ, занимавшиеся незаконной добычей симы при помощи сети ставной. Ущерб, который был нанесен водным биологическим ресурсам, оценен в 156000 рублей.
На месте происшествия обнаружены и изъяты орудие незаконного промысла – сеть ставная, а также сами водные биологические ресурсы.
В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области выражает благодарность неравнодушным местным жителям за быструю реакцию на происшествие.
Если Вы стали свидетелем неправомерных действий сообщите об этом по телефону 8(4242)49-20-49.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 10:15 Сегодня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
09:15 Сегодня «МегаФон Облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс
10:56 Сегодня Группа «Дело» примет участие в развитии транспортной и туристической инфраструктуры Сахалинской области
09:32 Сегодня Сквер в Поронайске украсили кованые фигуры
16:33 9 Июня В Сахалинской области двое бывших полицейских получили реальные сроки за мошенничество
15:31 9 Июня Сахалинка дала знакомому кредитку, чтобы тот купил сигареты, а он загулял с чужой картой, пока не потерял ее
- 16:15 9 Июня Большая праздничная программа ждет южносахалинцев и гостей города в День России
12:30 9 Июня Восточный военный округ примет участие в уникальной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда"
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
Выбор редакции
- 16:22 Сегодня В СахОУНБ продолжаются встречи по передаче опыта реализации бережливых проектов
- 14:19 Сегодня СахОУНБ предлагает познакомиться с лучшими книгами библиотеки «ЛитРес»
- 12:21 Сегодня Сахалинский опыт по внедрению инвестиционного стандарта будут использовать другие регионы России
- 10:56 Сегодня Группа «Дело» примет участие в развитии транспортной и туристической инфраструктуры Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?