Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2023
Сейчас 16:23
83,96|90,97|66,91
Житель Тымовского района погасил долг, чтобы продать квартиру
13:09, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

На реке Мануй задержаны три браконьера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе на реке Мануй задержаны 3 гражданина РФ, занимавшиеся незаконной добычей симы при помощи сети ставной. Ущерб, который был нанесен водным биологическим ресурсам, оценен в 156000 рублей.

На месте происшествия обнаружены и изъяты орудие незаконного промысла – сеть ставная, а также сами водные биологические ресурсы.

В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области выражает благодарность неравнодушным местным жителям за быструю реакцию на происшествие.

Если Вы стали свидетелем неправомерных действий сообщите об этом по телефону 8(4242)49-20-49.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?