В Южно-Сахалинске состоялось итоговое заседание комиссии по противодействию коррупции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании были заслушаны доклады об антикоррупционной деятельности департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ), департамента кадровой политики и управления капитального строительства администрации областного центра.
- Антикоррупционная работа направлена на сохранение стабильного экономического развития городского округа, сохранение общественного правопорядка и повышение авторитета органов местного самоуправления, - отметила начальник отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Ольга Семенова.
Так, в соответствии с реализацией антикоррупционных мероприятий ДУМИ ведет Реестр бесхозяйного имущества, расположенного на территории городского округа: в 2022 году несколько объектов были приняты в муниципальную собственность, еще по нескольким в суде рассматриваются дела о признании права муниципальной собственности. Также ведется работа по подготовке технических планов для постановки еще части объектов — преимущественно инженерных сетей военных городков — на государственный кадастровый учет.
Напомним, в Реестр включаются бесхозяйные объекты на основании поданных заявлений граждан или юридических лиц, а также выполненных после обращения обязательных процедур по обследованию, документационной работе и проч. После исключения объектов имущества из Реестра большая часть имущества переходит в Реестр муниципальной собственности и принимается на баланс муниципалитетом.
По сравнению с прошлым годом число принятых в Реестр и переданных в муниципальную собственность объектов выросло.
В департаменте кадровой политики работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальную должность в администрации города, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
Меры по противодействию коррупции и контролю за исполнением муниципальных контрактов применяются также в деятельности управления капитального строительства. В частности, работа в этом направлении ведется исходя из Плана антикоррупционных мероприятий на 2021-2024 годы. В соответствие действующему законодательству были приведены локальные правовые акты. Отдел муниципальных закупок на регулярной основе публикует в сети Интернет планы закупок, планы-графиков закупок, а также информацию о заключенных муниципальных контрактах. Юридический отдел регулярно проводит антикоррупционную экспертизу документов учреждения. Ведется претензионно-исковая работа с подрядчиками, нарушившими условия муниципальных контрактов.
Также учреждение ведет работу по вопросу устранения в рамках гарантийных обязательств строительных недостатков. В 2022 году на рассмотрение поступило 99 обращений граждан. Все замечания устранены при подтверждении гарантийных случаев или же даны разъяснения о способах решения вопросов.
Также на заседании был утвержден план работы комиссии на следующий год.
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